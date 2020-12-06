خروج محطة علوك من الخدمة بسبب تعديات مرتزقة الاحتلال التركي على خطوط الكهرباء

توقف الضخ من محطة مياه علوك بريف رأس العين بريف الحسكة وأصبحت خارج الخدمة بعد تشغيلها نهاية الأسبوع الماضي جراء استمرار التعديات على خط التوتر الكهربائي المغذي للمحطة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية والحمولات الزائدة.

وفي تصريح لمراسل “سانا” بين مدير عام المؤسسة المهندس محمود عكلة أن محطة ضخ مياه علوك خارج الخدمة حالياً بسبب انقطاع التيار الكهربائي المغذي لها جراء الاستجرار الزائد من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين والتعديات على خط التوتر القادم من محطة تحويل الدرباسية الأمر الذي تسبب بزيادة الأعطال على الخط ، داعياً إلى تدخل جميع الجهات لإزالة التعديات على خط التوتر المغذي للمحطة ولا سيما أن هناك أحياء دون مياه شرب لليوم الـ 16 على التوالي.

وأشار عكلة إلى أن أعمال صيانة خط التوتر المغذي للمحطة لم تتوقف طيلة الفترة الماضية ولكن مرتزقة الاحتلال يعاودون التعدي على الخط والاستجرار غير الشرعي من الكهرباء المخصصة لتشغيل محطة الضخ.

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