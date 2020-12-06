سيناتور أميركي تستنكر قتل الاحتلال طفلاً فلسطينياً

استنكرت عضو الكونغرس الأمريكي بيتي ماكولوم قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل الفلسطيني علي أبو عليا في قرية المغير بمدينة رام الله بالضفة الغربية مشيرة إلى أنها عملية وحشية.

ونقلت وكالة “وفا” عن ماكولوم قولها في تصريحات اليوم: إن ” مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاماً برصاصة في بطنه على يد جندي إسرائيلي في الضفة الغربية هو عملية وحشية بشعة” داعية إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى إدانتها.

وأشارت ماكولوم إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف “وثقت 232 إصابة لأطفال فلسطينيين على يد قوات الاحتلال في الفترة الممتدة من كانون الثاني وحتى أيلول من العام الجاري لافتة إلى أن ذلك نتيجة مباشرة لاستمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

وكان الطفل أبو عليا استشهد يوم الجمعة متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال.

طباعة