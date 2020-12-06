روحاني: محاولات إدارة ترامب تصفير صادرات إيران النفطية فشلت

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الحرب الاقتصادية التي شنتها الولايات المتحدة على إيران وضعت الكثير من العقبات أمام صادراتها من النفط والبتروكيماويات إلا أن محاولات إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لتصفير هذه الصادرات فشلت.

وشدد روحاني خلال الاجتماع الـ 185 للجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة اليوم على ضرورة الاستعداد لإعادة إنتاج النفط إلى الطاقة الطبيعية من أجل تصديره مشيراً إلى أن “إنتاج وبيع النفط واجه بعض القيود بفعل الحظر الذي فرض على البلاد قبل الاتفاق النووي إلا أننا تمكنا من بلوغ مليوني برميل يومياً بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ وازالة العقوبات… والآن وبفضل الآليات العملياتية والتجارب التي يقوم بها الخبراء نحن مستعدون لزيادة إنتاج النفط على وجه السرعة”.

من جهة أخرى لفت روحاني إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا وقال: إن الحكومة ستبذل جهودها لمعالجة جميع المشاكل وخاصة بالنسبة للشرائح منخفضة الدخل في المجتمع حيث جعلت مساعدة هؤلاء الأشخاص أحد أهم استراتيجياتها في المرحلة الراهنة.

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