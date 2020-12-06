الإعلام الإلكتروني في دورة تدريبية

دينا عبد

بحضور عدد من الزملاء الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية, بدأت اليوم في مبنى مؤسسة الوحدة دورة تدريبية للزملاء الإعلاميين، وتستمر لمدة أسبوع, وتتضمن الحديث عن الإعلام الإلكتروني وأهميته وآخر ما توصل له الإعلام.

عن هذه الدورة تحدث د.أحمد شعراوي- الأستاذ في كلية الإعلام- جامعة دمشق في تصريح لـ« تشرين» فقال: ورشات العمل هي الطريقة الوحيدة حتى نكتشف الفرق في المستوى لذلك لا توجد طريقة سوى التدريب، من خلاله نستطيع أن نضع نقاطاً أساسية حتى نصل إلى الأمام من دون معوقات.

مبيناً:إن ورشات العمل مناسبة للعمل الإعلامي أكثر من الدورات الطويلة، فالدورات التي تستمر عدة أشهر تتطلب أن يكون الإعلامي متفرغاً وليس لديه عمل.

الشيء الجميل في الدورات القصيرة أن الإعلامي يتبع الدورة ويمارس عمله الإعلامي وهذا يزيده خبرة.

وورشات العمل تكون عملية عصف ذهني وضخ للمعلومات.

ويتناول د.شعراوي في الدورة آخر تطورات مجال الإعلام الرقمي لأنه اليوم هو مجاب في العالم وله الأسبقية والتميز على كل وسائل الإعلام.

وأشار د.شعراوي إلى أن الإعلام الإلكتروني جعل كل الوسائل الإعلامية السابقة «تقليدية» وانفرد اليوم الإعلام الإلكتروني واستحوذ على وقت التلقي عند الجمهور.

سنتناول في هذه الدورة أهمية الإعلام الرقمي ودوره وسيكون ٩٠% من التدريب عملياً ورشات العمل والدورات يجب أن تكون دائماً عملية وليست نظرية فأنا مدرب ولست مدرساً، التدريس محاضرة والتدريب مهارة، ويجب أن يمتلك الصحفي مهارة خلال هذه الفترة القصيرة.

وعن المدة المحددة للدورة وفيما إذا كانت تكفي, بين د.شعراوي أنها كافية لأن المتدرب إعلامي يمتلك الخبرة والدورة اليوم هي لصقل الخبرة وزيادة المهارات الإعلامية.

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