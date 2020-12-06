روسيا: 29039 إصابة جديدة بكورونا
سجلت السلطات الصحية في روسيا اليوم رقماً قياسياً للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد حيث بلغ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 29039 إصابة جديدة في 85 إقليماً روسياً.
ووفق تقرير غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا سجل معدل الوفيات اليومي تراجعاً نسبياً حيث بلغ خلال الليلة الماضية 457 وفاة فيما سجل تعافي 21342 شخصاً من المرض.
ووفق التقرير وصل مجموع الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في روسيا إلى مليونين و460770 بينما بلغت الوفيات 43141 وتعافى من الإصابة مليون و937738 شخصاً.
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