حيث يكون الرّحيل.. تتدفق «دموع الرّيحان»

نجوى صليبه

أدبياً..لا شيء اليوم أكثر أهمية من التّوثيق الصّادق لسنوات الحرب القاسية وظروفها وانعكاساتها… ومن أولى بهذه المهمة سوى من عاش الحرب وعانى قهرها وكان على تواصل مع عائلات كابرت على جروحها وقدّمت شبابها في سبيل أن يحيا الوطن..

في بلادي، وفي كلّ مرة يرافق فيها الرّيحان شهيداً إلى مثواه الأخير كان يصرخ إلى متى؟.. صرخة واقع نقلتها الشّاعرة ميساء محمد وجسدتها في روايتها الأولى «دموع الرّيحان» الصّادرة حديثاً عن دار «بعل»، والتي كانت موضوع قراءة ونقد في المركز الثّقافي العربي بـ«أبو رمانة».

وفي ملخص الرّواية، «ريحانة» بطلة الرّواية تغادر وأهلها القرية بسبب إرهاب «داعش» وتتزوج وفق رغبة والدها, وبعد فترة قصيرة تحصل على الطّلاق وتبدأ بقصة حبّ قوية مع الدّكتور ماهر، وفي الوقت ذاته يقع في غرامها مدير المشفى التي يعمل فيها ماهر وتتعرض لابتزاز من شخص يدعى حسام، لترفض الزواج لاحقاً من ماهر ومن كل من يتقدّم لخطبتها، وعندما تتراجع عن قرارها يكون الوقت قد فات.

وفي قراءته للرّواية، استغرب النّاقد سامر منصور سلوك بعض الشّخصيات متسائلاً: كيف لثلاثة رجال أن يحبّوا امرأة فقط من سماع صوتها على الهاتف، أعتقد أن الشّخصيات تفتقد الذّكاء الاجتماعي، منوهاً بوجود مبالغة في التّصوير كشخصية سالم الذي يتعرّض لرصاصة في الرأس ولا يموت.

وتردّ محمد على ما سبق بالقول: إنّ كلّ شخصياتها واقعية وعايشتها وهناك الكثير من هذه الحوادث والآلام والأوجاع، أمّا فيما يخصّ الحبّ عبر الهاتف، فتختصر وتقول: الأرواح هي من تحب.

ويتابع منصور: هناك عناصر تجعل الرّواية قوية ومترابطة منها خلق الشّخصيات وتركيبها, حيث تصبح منطقية وغير مكشوفة وبالتالي لا يمكن التّنبؤ بأفعالها ولا ردود أفعالها وهذا يضمن عنصر التّشويق, كما على الراوي أن يطرح أسئلة قبل أن تتوارد على ذهن القارئ، من جهة أخرى، لقد أحسنت الرّاوية في بعض الشّخصيات أكثر من غيرها كما أحسنت في تقديم شخصية حسام الشّرير, لكن وقعت في خطأ العمل الرّوائي الأول من حيث سير الشّخصية، فالفنّ بلاغة وليس إبلاغاً.. كما أنّ حامل اللغة مهمّ جدّاً وكانت موفّقة فيه, حيث وظّفت موهبتها الشّعرية واختارت عباراتها وألفاظها بعناية.

وفي قراءته للرّواية، يسلّط النّاقد أحمد نصّار الضّوء على حساسيات سردية يتمظهر رونقها من خلال البراعة النّقية والتّناغم الصّوتي ولغة التّحفيز والمراوغة والتّشكيلات اللغوية، يقول: نقف على العتبة الأولى وهو العنوان الذي يحمل في مضامينه أسلوب التّشويق، فمفردة الدّموع تشي بالحزن إلى حدوده العليا ثمّ تأتيك مفردة الريحان وكأنّها في متخيّل القارئ ـ والرّيحان بذاته لا يدمع, فجاءت رمزيّة عالية وشديدة التّخفي للدّامع الحقيقي.. لندخل إلى فضاء الرواية إنها تحتاج إلى دراسة شاملة كاملة على أكثر من صعيد كتنظيم الداخلي وتوالد الحركات الاستنادية المفاجئة ومحفزات الصّورة الذّهنية في المدّ التأملي المفتوح من خلال التّوالد الذّاتي الجمالي, حيث افتتحت الرّواية بفاتحة نصّية رشيقة وذات وصف جمالي، بعدها تنقلب الرّاوية إلى معالجة قضايا اجتماعية كشخصية حسام الشّرير الذي يحاول ابتزاز ريحانة، أيضاً تعالج قضية وحالة عشق عظيمة في ظلّ ظروف صعبة, وذلك بلغة سرد رشيقة وسهلة وممتعة، متنقّلة بين أماكن كان لها دورها المميز في الرّواية، لتختم الرّواية بشكلٍ مباغتٍ ومفاجئ وغير عادل، لكن ربّما كانت مقنعة لحلّ المشكلات، ففي الّلحظة الّتي تقرّر فيها الزّواج من ماهر يكون هو في مكان آخر حيث توقّف الزّمن… لقد كثّفت أحداث الخاتمة كما لو أنّها تريد أن تسبق الزّمن وهنا تضعنا أمام أسئلة كثيرة: هل كانت تعلم أكثر من الشّخصيات أم أقلّ؟ نعم يبدو أنّها تعرف الكثير عنها في أبعادها النّفسية وما تحمله من أفكار ومبادئ وطنية وأمراض اجتماعية.

ويتابع نصّار: الرّواية جيّدة على مستوى لغتها الشّاعرية، لكنّها لا تخلو من بعض الإشكاليات على المستوى الفنّي مثلاً كتدخّل الرّوائية بشكلٍ مباشرٍ واحتراق الشّخصية ليكون رأيها هي بحكم تعاطفها مع البطلة.

ذلك ما تبرره ميساء محمد بالقول: حتى يصل الإحساس الصّادق كان لابدّ من أن أعيش شخصيات الرّواية بكلّ تفاصيلها، ونتيجة هذه الحالة ربّما كان هذا التّدخل، مؤكدة ضرورة التّوثيق لما نعيشه، ومضيفةً: يجب علينا أن نوثّق ما عانيناه ويجب ألّا ندع العابثين بالتّاريخ يفعلون ذلك لأنّهم إن وثّقوا خانوا شهداءنا وأنفسنا وخانوا كلّ شيء.

ت: يوسف بدوي

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