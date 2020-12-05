عالمياً.. أكثر من مليون و532 ألف وفاة بكورونا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من مليون و532 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول العام الماضي وفقا لأحدث إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وذكر الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل لغاية الآن إلى 66752331 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 1532785 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 46155968 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 287514 حالة من أصل 14934324 إصابة تليها الهند مع تسجيل 140072 حالة وفاة من أصل 9636849 إصابة ثم حلت البرازيل ثالثا مع تسجيل 176628 حالة وفاة من أصل 6577177 إصابة.

طباعة