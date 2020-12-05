العدوان السعودي يجدد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 113 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة قولها إن من بين الخروقات التي ارتكبتها قوى العدوان غارة لطيران تجسسي على الفازة ومحاولة تسلل في الجبلية وتحليق 5 طائرات حربية في أجواء كيل اضافة الى 90 خرقاً بقصف مدفعي وبأعيرة نارية مختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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