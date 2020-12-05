العدوان السعودي يجدد استهداف الأحياء السكنية والمديريات المدنية اليمنية

جدّد طيران العدوان السعودي استهدافه الأحياء السكنية والمديريات الآهلة في عدد من المحافظات اليمنية مخلفا أضرارا جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح مصدر عسكري لموقع المسيرة نت اليوم أن طيران العدوان السعودي شن غارتين على مديرية مدغل في محافظة مأرب كما شن غارة على مجازة في عسير إضافة إلى غارة على منطقة الشرفة قبالة نجران.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدما كل أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.

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