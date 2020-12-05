الصحة: 87 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 68 حالة ووفاة 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 68 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 8320 شُـفيت منها 3879 وتُـوفيت 442 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم السبت ٥ كانون الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

١٥ في حمص

١٥ في اللاذقية

١٤ في دمشق

١٣ في حلب

١١ في السويداء

٩ في ريف دمشق

٦ في طرطوس

٤ في حماة

حالات الوفاة:

٢ في دمشق

١ في حماة

١ في حمص

١ في طرطوس

حالات الشفاء:

١٣ في حلب

١٢ في حمص

١٠ في دمشق

١٠ في اللاذقية

٩ في ريف دمشق

٤ في درعا

٤ في طرطوس

٣ في السويداء

٣ في حماة

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