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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 20 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 05 كانون الأول 2020
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اليونان: تركيا تسعى لتحقيق أطماع عثمانية جديدة
العدوان السعودي يجدد استهداف الأحياء السكنية والمديريات المدنية اليمنية
احتجاجات في ألمانيا رفضاً للتسلح وتصدير الأسلحة
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بقذائف المدفعية على قرية دادا عبدال في ريف أبو راسين
قطنا: عام القمح يؤمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنموي
برلمانيون روس لمراقبة الانتخابات التشريعية الفنزويلية
بوتين يعلن عزم بلاده زيادة تواجدها في القطب الشمالي
لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني تنفيذ اتفاق السلام في قره باغ
مظاهرات احتجاجية بريف دير الزور الشرقي ضد ممارسات ميليشيا "قسد" وسرقتها الموارد النفطية
المهندس عرنوس يطلع على صيانة وتعديل وحدات التقطير في شركة مصفاة حمص وعلى صومعة الحبوب في مرفأ طرطوس