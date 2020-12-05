احتجاجات في ألمانيا رفضاً للتسلح وتصدير الأسلحة

احتشد مئات المتظاهرين أمام البرلمان الألماني اليوم مطالبين بنزع الأسلحة ووقف تصديرها.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” أن نحو 300 شخص شكلوا سلسلة بشرية امتدت من مبنى البرلمان حتى مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مظاهرة تحت شعار “سلام ولا تسلح” داعين لنزع السلاح ووقف تصديره في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الألمانية للموافقة على مقترحات الميزانية للعامين المقبلين والتي تتضمن الإنفاق الدفاعي الضخم.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا طائرات مسيرة قاتلة” و”حققوا السلام دون أسلحة”.

من جهته أوضح رئيس اتحاد النقابات التجارية الألماني راينر هوفمان للمتظاهرين أن “الوقت قد حان لتراجع البلاد عن التزامها لحلف شمال الأطلسي “الناتو” بإنفاق 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع” معتبراً أن “التسلح والنزاعات المسلحة لا تحل أي مشكلات”.

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