اليونان: تركيا تسعى لتحقيق أطماع عثمانية جديدة

أعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عن قلق بلاده من أطماع النظام التركي المتواصلة في تحقيق أحلام عثمانية جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن ديندياس قوله أمس في كلمة له عبر الفيديو كونفرانس خلال مؤتمر حوارات البحر المتوسط الدولي إن “بلاده تعاني من تواصل الأزمة مع تركيا منذ 18 شهراً وهي أطول فترة توتر مستمرة تشهدها البلدان منذ سبعينيات القرن الماضي”.

وأضاف أن “تركيا لم تعد مهتمة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وأنها تتراجع إلى الوراء بهذا الشأن مع اهتمامها بتحقيق أطماع عثمانية جديدة”.

وكانت اليونان حذرت من مواصلة النظام التركي تحركاته المستفزة شرق البحر المتوسط مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى أزمة شاملة بين دول الاتحاد الأوروبي ونظام رجب أردوغان.

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