قطنا: عام القمح يؤمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنموي

أيمن فلحوط

عام القمح كان المحور الرئيس للقاء الذي جمع السادة وزير الزراعة – محمد حسان قطنا، ورئيس اتحاد الفلاحين – أحمد إبراهيم، ومدير المصرف الزراعي – إبراهيم زيدان، مع ممثلي وسائل الإعلام المختلفة في مبنى الوزارة اليوم، وعلى مدى ساعتين ونيف من الزمن تناول الحضور مختلف الجوانب المتعلقة بقطاع الزراعة بشفافية، وعلى الأخص في مجال زراعة القمح، وتأمين مستلزمات نجاح مقولة عام القمح بعد أن أطلق وزير الزراعة ذلك قبل فترة من الزمن في تصريح سابق له.

الزملاء في المؤسسات الإعلامية لم يتركوا شاردة وواردة إلا وكانت حاضرة في تساؤلاتهم، والتي ركزت على وجع الفلاحين ومشكلاتهم ومعاناتهم اليومية والموسمية على أكثر من صعيد، سواء ما يتعلق بالبذار المحسن والمغربل والمعقم والأسمدة وأكياس الخيش والتسويق والتمويل. وتولى كل من وزير الزراعة ورئيس اتحاد الفلاحين ومدير المصرف الزراعي الإجابة عن مجمل التساؤلات.

أكد وزير الزراعة – محمد حسان قطنا أن سورية كانت عبر التاريخ دولة زراعية، وكان أساس طريق الحرير يعتمد على الزراعة والإنتاج الزراعي، وأتى الرومان إلى دمشق للحصول على القمح السوري لتأمين مؤنة إمبراطوريتهم.

الأصناف السورية

وتعتمد مراكز البحوث العالمية على الأصناف السورية لتستفيد من المقومات الوراثية لها، لكي تطور الأصناف في كل دول العالم.

لقد تطورت الأصناف السورية بشكل واضح، وعلى مدار 35 عاماً تم استنباط أصناف بمواصفات تكنولوجية ملائمة لمناطق الاستقرار المختلفة سواء المروية أم البعلية.

صحيح أننا لم نصل إلى مردود وحدة المساحة العالمية، لأسباب عدة خاصة مع كون 45%من أراضينا هي بادية في الأصل، علماً أنها كانت 55% قبل قيام الدولة بعمليات الاستصلاح وتحويل قسم من أراضي البادية لتصبح صالحة للزراعة.

وتبلغ المساحة المعدة للاستثمار الزراعي 4،7 ملايين هكتار، وانخفضت بفعل الحرب على سورية إلى 4،3 ملايين هكتار، والمعتمد منها لزراعة القمح مليون ونصف المليون، وحالياً يمكن زراعة مليون هكتار، وتم خروج نصف مليون هكتار، نتيجة التدمير من قبل الإرهابيين لمصادر الري والآبار والينابيع، علماً أن إنتاجية الهكتار المروي هي 4 أطنان ، بينما هكتار البعل لا يتعدى الواحد طن، وتالياً خروج النصف مليون هكتار له منعكس خطير على كميات الأقماح المحققة سنوياً.

زراعة كل بقعة

أضاف قطنا: هدفنا زراعة كل بقعة أرض في سورية، وأن نزرع كل شبر، وتطوير الزراعة يكون من خلال التدخل في كل مفاصل من مفاصلها، سواء بالإنتاج النباتي أم الحيواني، وكذلك الهيكلية الإدارية والتنظيمية، وأنواع الزراعات أو التدخل المباشر لدعم الأخوة الفلاحين، وهذا يتطلب تعاوناً كبيراً من كل الوزارات المعنية، لكي نؤمن مستلزمات الإنتاج لكي نزرع ونطور الإنتاج، ونتوجه إلى زراعة الحيازات الزراعية الصغيرة التي كانت تزرع في السبعينيات لتأمين الاحتياجات المنزلية من دون الحاجة إلى الأسواق المحلية لصاحب تلك الحيازات بعكس ما هو قائم اليوم.

تأمين المستلزمات

وحرصت الحكومة في هذا العام على تأمين مستلزمات زراعة القمح من بذار وسماد، فعلى صعيد تأمين حاجة قطاع الزراعة من المازوت تم تأمين 70% من الاحتياجات لهذا القطاع في العام الحالي، بينما في العام الماضي اقتصرت على 50% فقط، كما تم تأمين الأسمدة الآزوتية ووزع 50 ألف طن وسيتم توزيع بقية الدفعة الأولى خلال الأيام المقبلة حتى نهاية الشهر الحالي، لتغطية كامل احتياجات الأخوة الفلاحين من الدفعة الأولى للأسمدة.

أما ما يتعلق بالأسمدة الفوسفاتية فقد تم الإعلان عن 5 مناقصات للتعاقد لكن أحد لم يتقدم، ولذلك لم يتم تأمينها حتى الآن.

ونحن أمام خيار إما لا نزرع بسبب عدم توافر الأسمدة، ونخسر كل شيء، وإما نزرع ونأخذ جزءاً من الإنتاج من دون سماد، وإما كامل الإنتاج مع توافر الأسمدة.

والمساحة المخططة للزراعة 1،5 مليون هكتار، 50% منها مروياً ومثلها بعلاً، وتحديداً 741 ألف هكتار مروياً و808 ألف هكتار بعلاً.

ووصلت نسبة تنفيذ الخطة الزراعية في هذا المجال إلى 52% من المخطط له وهذه نسبة مقبولة، لأن الزراعة مستمرة لنهاية الشهر الحالي.

ووفرنا خلال هذه الفترة مستلزمات الإنتاج من البذار المغربل والمعقم بحدود 60 ألف طن وهناك 20 ألفاً من العام الماضي، فيصبح الإجمالي لدينا 80 ألف طن تم توزيع 50ألف منها حتى الآن، وسيتم توزيع البقية في الأيام المقبلة.

وتم التوجيه لوضع كل الجرارات الموجودة تحت تصرف الأخوة الفلاحين، بسبب ارتفاع ساعات أجور العمل بنسبة 100% وتحديد سعر التكلفة للحصول على تلك الخدمات من خلال وضع تسعيرة خاصة لهذا الجانب.

وحدات إنتاجية

أيضاً أعلنا عن تشكيل وحدات إنتاجية على مستوى المحافظات لتجاوز المعاناة مستقبلاً، وسمحنا للأخوة الفلاحين بزراعة كامل المساحة في منطقة الاستقرار الأولى بعد أن كان المخطط لها 67% فقط.

ومنحنا الفلاح سعراً مجزياً لمن يسلم إنتاجه لمؤسسات الدولة بواقع 450 ليرة لكل كيلو غرام مع مكافأة تسليم لا تقل عن 100 ليرة عن كل كيلو، لنؤمن الاستقرار والأمان للفلاحين، فزراعة القمح تاريخ ومجد لسورية، وبالقمح نؤمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للأخوة الفلاحين.

ملتقى القطاع الزراعي

وأعلن وزير الزراعة عن إقامة ملتقى القطاع الزراعي في نهاية كانون الثاني من العام القادم، من خلال حوارات تفاعلية ترصد المشاكل والتحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي في كل مفاصله، ونتشارك مع المجتمع الأهلي والمنظمات والجهات والفعاليات في اليوم الأول من الملتقى قبل الانتقال لورشات تفاعلية مع كبار المختصين في الإنتاج النباتي والحيواني والموارد والتسويق والتنمية الريفية، وستنقسم هذه الورشات لمجموعات تخصصية تدرس القوانين والأنظمة الهيكلية الإدارية والسياسات القائمة والصعوبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع وفرص النهوض به، من أجل وضع الحلول للسياسات البديلة، والعمل على تعديل القوانين التي تتطلب التعديل.

ونحن بحاجة لكل جهد ممكن وأبوابنا مفتوحة للجميع، وللإعلام دور رئيس في نجاح الملتقى والتعريف به، فسورية تحتاج لسواعد أبنائها.

ومن الآن نعمل على تأمين السماد للزراعة في الشهر العاشر القادم من عام 2021 وهذا ما كان يجب فعله في عام 2019 ليكون السماد في متناول الفلاحين في عام 2020.

وبيّن وزير الزراعة أن احتياجات سورية من القمح لتأمين مادة الخبز هي مليوني طن حسب عدد السكان الحالي، وهذا يتطلب 390 ألف طن من البذار، وهناك 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى (كالبرغل والمعكرونة ووو…).

ونخطط الآن لزراعة 8000هتكار شوندر في العام القادم، وهناك مقومات لزراعة فول الصويا والذرة كمحاصيل علفية، وتأمين المجففات، فلدينا مجفف في حلب بدير حافر، وأحد التجار سيجلب 4 مجففات متنقلة، كما قام أحد الأفراد في الشيخ نجار بصناعة أول مجفف، وستقوم غرف الزراعة بزراعة فول الصويا والذرة بعقود مسبقة.

إبراهيم : نسعى لمكافأة إضافية للفلاحين المسوقين لإنتاجهم

تصويب عمل الاتحاد

بدوره، رئيس اتحاد الفلاحين – أحمد إبراهيم عبر عن أهمية هذا اللقاء، والسعي لزيادة المكافأة للأخوة الفلاحين الذين يسلمون إنتاجهم من مادة القمح لمؤسسات الدولة.

وأكد أهمية ودور الإعلام في تصويب عمل اتحاد الفلاحين أو غيره من المنظمات الشعبية، مشيراً إلى أن اتحاد الفلاحين هو أكثر منظمة شعبية تحاسب كوادرها، فلدينا 5702 جميعة فلاحية ينتسب لها 2،2 مليون فلاح.

وبيّن رئيس اتحاد الفلاحين أن اتحاده كان أول من نبه ومراراً لمسألة السماد وضرورة تأمينه في وقت مبكر، وكان الجواب الذي يأتيهم على الدوام لا يزال هناك وقت لنقع في المحظور.

ونوه إبراهيم أنه مع إعادة زراعة الشوندر السكري، لكن المشكلة في عدم توافر البذار المخصص له ذو الإنتاجية العالية، خاصة في ضوء عدم استيراد هذا النوع من البذار منذ عام 2012.

وطالب رئيس اتحاد الفلاحين بالعمل على تفعيل الزراعة التعاقدية لكونها مهمة في ميدان العمل الزراعي.

وعلى صعيد الحرائق بيّن إبراهيم أن اتحاد الفلاحين قد وجه الجمعيات الفلاحين لقيام أحد أعضاء الجمعية بالمراقبة والحراسة طوال الفترة التي تسبق الحصاد كل حسب منطقته.

زيدان: لا خوف على الدفعة الثانية من الأسمدة لمحصول القمح

مدير عام المصارف الزراعية – إبراهيم زيدان شرح آلية عمل المصرف في تمويل المزروعات ومساعدة الأخوة الفلاحين في القروض الزراعية وتمويل واستلام المحاصيل، وتأمين الأسمدة، مؤكداً أنه لا خوف على الدفعة الثانية من الأسمدة بعد أن تم تأمين الدفعة الأولى من الأسمدة الآزوتية.

وأشار مدير المصرف للمرسوم 23 القاضي بإعفاء الفلاحين من الغرامات الحالية وإعادة التمويل بنسبة 100% للمشاريع المنفذة المتضررة في الحرائق الأخيرة.

تصوير: طارق الحسنية

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