ضبط صهريج يتلاعب صاحبه بالعداد لسرقة مازوت التدفئة في اللاذقية

اللاذقية- سراب علي

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية اليوم صهريجاً لتوزيع مادة مازوت التدفئة، يقوم صاحبه بالتلاعب بالعداد.

وبيّن سامر سوسي – مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك في اللاذقية ل ( تشرين ) أنه من خلال متابعة عناصر الرقابة في المديرية لعملية توزيع المازوت في مختلف المناطق تم ضبط صهريج ( قطاع خاص ) لتوزيع المازوت في منطقة سقوبين يحوي وصلة إضافة سرية موصولة بالعداد للتلاعب به وبالكميات المباعة للمواطنين .

وأشار السوسي إلى أنه تم إلغاء الترخيص الممنوح وحجز الصهريج، كما تم تسليم المخالف موجوداً إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

طباعة