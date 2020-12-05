العراق يسجل 1855 إصابة جديدة بكورونا والسعودية 190

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في البلاد منذ انتشار الوباء إلى 560622.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن عدد الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 26 ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 12387.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 358526 حالة.

وأضافت الوزارة إنه تم تسجيل 14 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5954 بينما بلغ إجمالي المتعافين من المرض 348562.

وفي فلسطين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1422 إصابة جديدة و15 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفق الوزارة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في آذار الماضي 109723 تعافى منها 84190 وتوفي 906.

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