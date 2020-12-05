بوتين يعلن عزم بلاده زيادة تواجدها في القطب الشمالي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن بلاده تعتزم زيادة تواجدها في القطب والمناطق الشمالية مشيرا إلى أن مستقبل البلاد متعلق بتطوير هذا التواجد وخاصة لاستخراج الموارد الطبيعية.

ونقلت سبوتنيك عن الرئيس الروسي قوله خلال اجتماع مع المرشحين النهائيين لمسابقة متطوعو روسيا إن “روسيا دولة شمالية وأكثر من 70 بالمئة من أراضيها تقع في خطوط العرض الشمالية… وكل ما يحدث في الشمال له أهمية خاصة وقيمة بالنسبة لروسيا” مضيفا أن “مستقبل البلاد متعلق ليس فقط بتطوير طريق بحر الشمال بل وأيضا باستخراج الموارد الطبيعية اللازمة للبلاد”.

وبدأت روسيا في السنوات الأخيرة بتنمية اقتصادية نشطة في أراضيها الشمالية بما في ذلك استخراج النفط والغاز كما اتخذت مجموعة من التدابير بما فيها العسكرية في ضوء زيادة اهتمام دول حلف شمال الأطلسي بالمنطقة القطبية الشمالية.

وأشار خبراء روس إلى أن القيمة الإجمالية للمعادن التي تتركز في المنطقة الروسية في القطب الشمالي تزيد على أكثر من 30 تريليون دولار وبشكل تدريجي سيتحول مركز ثقل إنتاج النفط والغاز الروسي إلى الجرف البحري للمنطقة القطبية الشمالية.

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