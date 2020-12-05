الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى في منطقة تل أبيض بريف الرقة
جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين عدوانهم بالقذائف على المنازل السكنية والممتلكات في القرى الواقعة إلى الغرب من تل أبيض بريف الرقة.
وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية استهدفت بعدد من قذائف المدفعية المنازل السكنية وممتلكات المواطنين في قرى كوبرلك وقزعلي وكور حسن غرب تل أبيض ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي