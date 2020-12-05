لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني تنفيذ اتفاق السلام في قره باغ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف تنفيذ اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.

ونقلت سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم “ناقش لافروف مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في الـ 9 من تشرين الثاني الماضي بما في ذلك تعامل الطرفين مع قوات حفظ السلام الروسية الموجودة في قره باغ إضافة إلى عدة قضايا أخرى تتعلق بالتعاون الثنائي والموضوعات المطروحة على الساحة الدولية”.

وكانت أرمينيا وأذربيجان اتفقتا تحت رعاية روسية على وقف العمليات القتالية في منطقة قره باغ اعتباراً من الـ 10 من تشرين الثاني 2020 وذلك بعد تصعيد عسكري أذربيجاني أرميني في منطقة النزاع استمر منذ الـ 27 من أيلول الماضي.

وينص الاتفاق على نشر قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة وتسليم القوات الأرمينية لبعض المناطق إلى أذربيجان وإقامة مركز روسي تركي مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار.

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