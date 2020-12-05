مظاهرات احتجاجية بريف دير الزور الشرقي ضد ممارسات ميليشيا “قسد” وسرقتها الموارد النفطية

خرج أهالي ريف دير الزور الشرقي اليوم بمظاهرات احتجاجية ضد ممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وتنديداً بسرقتها الموارد النفطية في الجزيرة السورية.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن أهالي ريف دير الزور الشرقي خرجوا بمظاهرة احتجاجية عند مفرق القهاوي في بلدة أبو حمام ضد ميليشيا “قسد” وممارساتها القمعية وسيطرتها على مقدرات المنطقة وثرواتها والتي هي من حق المواطنين إضافة إلى تزايد عمليات الابتزاز التي يمارسها مسلحو الميليشيا.

وطالب المتظاهرون الذين قطعوا الطرقات الرئيسية في المنطقة وسط إضراب عام وإغلاق للمحال التجارية بوضع حد لممارساتها ومصادرتها لأرزاق الأهالي وممتلكاتهم وسرقة النفط وتهريبه.

وتشهد عدد من مناطق ريفي دير الزور والحسكة مظاهرات من قبل الأهالي احتجاجاً على جرائم مسلحي “قسد” التي تسببت باستشهاد وجرح العشرات منهم إضافة إلى عمليات الاختطاف لكثير من أبناء القرى بريف دير الزور وارتهان هذه الميليشيا بالكامل لأوامر قوات الاحتلال الأمريكي.

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