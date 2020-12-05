رئيس مجلس الوزراء يطلع على وحدتي التقطير 10و22 في مصفاة حمص بعد تأهيلهما

حمص – إسماعيل عبد الحي

أكد رئيس مجلس الوزراء_ المهندس حسين عرنوس أن مصفاة حمص صرح صناعي هام خلال اطلاعه اليوم على إعادة تأهيل وحدتي التقطير 10و22 في الشركة العامة لمصفاة حمص وقال : إن المنشأة بدأت عملها في ستينيات القرن الماضي وخضعت لعدة توسعات ومن الضروري إجراء صيانات عميقة عليها لتحسين الإنتاج مشيراً إلى أنها كانت تنتج مليون ليتر من مادة المازوت ومثلها من البنزين وقد وصل الإنتاج اليومي نحو مليوني ليتر، ما يؤدي إلى تقديم خدماتها للمواطنين في ظل الاحتياجات المتنامية والمتزايدة للمشتقات النفطية ولفت إلى الجهود المبذولة في المصفاة أثناء صيانة الوحدتين حيث تمّت بأيد وطنية عملت بشتى الوسائل على إعادة المصفاة إلى إنتاجيتها وطاقتها بالتنسيق مع كل الفنيين سواء من الجامعات أو القطاع الخاص واستطاعوا مجتمعين الوصول إلى تجهيز المنشأة لتتماشى مع الظروف الراهن.

وأضاف: أن لدى الحكومة ووزارة النفط برنامجاً للوصول إلى أعلى طاقة إنتاجية سواء أكان في حمص أم بانياس التي سبقت مصفاة حمص بإجراء صيانات عميقة ووصلت بها لمراحل متقدمة وبين عرنوس أن تأمين مادة المحروقات ولاسيما مازوت التدفئة والزراعي لم يطرأ عليه أي تعديل حالياً وهو غير خاضع للزيادة أبداً ولكن ترسل 95%-90% من احتياجات المحافظات على أشكال متعددة منها النقل والزراعة والتدفئة خاصة وأنه تم إعطاء القطاع الزراعي الأولوية في العام الحالي لتأمين الأمن الغذائي.

من جهة ثانية عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً في مقر المصفاة أشار فيه إلى أن أعمال الصيانة أدت إلى رفع كميات المازوت والبنزين من مليون إلى مليوني ليتر يومياً لتصل بالمصفاة إلى أقصى طاقتها الإنتاجية التصميمية مؤكداً على الإصلاح الإداري وضبط الإنفاق وضرورة العمل المشترك في كل شيء وربط تحسين أوضاع اليد العاملة من خلال نظام الحوافر بالإنتاج، واطلع على معمل الزيوت التابع للشركة العامة لمصفاة حمص في بلدة حايك وعلى سير العمل فيه.

من جهة أخرى تحدث مدير الإنتاج بالشركة العامة لمصفاة حمص_ المهندس محمد العلي عن وحدتي التقطير 10و22 وزيادة كميات الإنتاج من خلال صيانتهما حيث جرى على الوحدة العاشرة عمرة شاملة للرفع الطاقة الإنتاجية للحمولة التصميمية مليون ليتر وعدّ الصيانة عملاً نوعياً من ناحية تجهيز البرج الرئيس وإجراء صيانة جديدة له بعد توقف الوحدة عن العمل إضافة إلى مجموعات جديدة وتأمين طاقة كاملة للبرج والآلات الدوارة الموجودة فيها من مضخات و عنفات تحكم لتلبية حاجة السوق المحلية وتحدث عن الوحدة 22 وآلية تعديلها لاستيعاب المكثفات الواردة من حقول الغاز لرفع الحمولة التقديرية لها حيث وضعت لها تجهيزات داخل البرج لفصل المواد المكثفة المرفوعة من التجهيزات لزيادة المشتقات النفطية وتطوير نظام التحكم ما يساعد المشغل على ضبط المواصفات بشكل جيد وإجراء صيانة للفرن لضبط الملوثات المنبعثة في الجو.

مدير معمل الزيوت _الدكتور صبحي حسن تحدث بأن معمل الزيوت كان المعمل بطاقة إنتاجية متواضعة وتم تطوير العمل حتى وصل إلى طاقة إنتاجية 70 ألف لتأمين البديل عن المستوردات للصناعة وتم تركيب خطوط إنتاج جديدة منها مانع تجمد للسيارات وزيوت الفرامل وكانت ريعيتها الاقتصادية كبيرة مؤكدا إنتاج نوعية زيوت كان يتم استيرادها من فترة ما قبل الحرب لتأمين مستلزمات القطاع العام والقطاعات الأخرى.

رئيس وحدة التقطير العاشرة _المهندس أحمد الفندي قال : إن الوحدة تعمل على إنتاج 120 ليتر في الساعة و3000 ليتر يومياً وأجريت الصيانة عليها لإعادتها بالكامل إلى طاقتها الإنتاجية كي تنتج المازوت وكيروسين والغاز المنزلي.

رافق رئيس مجلس الوزراء في جولته كل من وزير النفط_ المهندس بسام طعمة ومحافظ حمص_ المهندس بسام بارسيك .

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