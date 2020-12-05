‏إجراءات جديدة من (صحة السويداء) لمواجهة انتشار (كورونا)

السويداء - ضياء الصفدي

قال مدير صحة السويداء – الدكتور نزار مهنا: إنه نظراً لظروف وباء (كورونا) و ازدياد انتشاره قمنا بزيادة حجم الطاقة الاستيعابية لاستقبال مرضى العزل و أسرّة العنايات المشددة التي تقدم الدعم التنفسي المتقدم، في أقسام العزل في مشفى الشهيد زيد الشريطي. وأضاف مهنا: إنه تم نقل قسم القلبية في المشفى إلى قسم العصبية و أحدثت في القسم الجديد عناية مشددة قلبية بسعة 5 أسرّة مع بقاء كل الخدمات الإسعافية الاختصاصية الأخرى من عصبية و جراحة عصبية و جراحية بكل اختصاصاتها ، و من خدمة الغسيل الكلوي و الأطفال و المعالجة الورمية و التوليد و النسائية و كلها حالات إسعافية. وأكد مهنا أنه تم أيضاً توجيه الأطباء بإمكانية إجراء كل العمليات الجراحية الباردة و التي يمكن تأجيلها في مشفى سالة. يذكر أن إجمالي عدد الاصابات بفيروس( كورونا ) المسجل في السويداء خلال آخر يومين بلغ 48 إصابة.‏

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