اعتداء تركي بقذائف المدفعية على محيط عين عيسى بريف الرقة

واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية عدوانهم على القرى والمنازل السكنية في محيط المناطق التي تحتلها ضمن سياسة التضييق على الأهالي الموجودين في المنطقة لدفعهم إلى ترك منازلهم وقراهم حيث استهدفت صباح اليوم بعدد من قذائف المدفعية محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وقالت مصادر محلية لسانا إن “عدداً من قذائف المدفعية التي أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين سقطت على المنازل السكنية في محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية”.

ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته كثفوا خلال الأيام الأخيرة اعتداءاتهم لإجبار مزيد من الأهالي على مغادرة منازلهم حيث أقدمت مجموعات إرهابية منذ صباح اليوم على اقتحام عدد من المنازل التي تركها أصحابها الأصليون جراء الاعتداءات خلال الأيام الماضية والاستيلاء عليها تمهيداً لإسكان عوائل التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي فيها.

واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته أمس الأول بالمدفعية الثقيلة على مخيم عين عيسى وقرية صيدا بالقرب من الطريق الدولي ومحيط مدينة عين عيسى شمال الرقة ما تسبب بوقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات والبنى التحتية.

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