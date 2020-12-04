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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 19 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 05 كانون الأول 2020
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الأخبار
اعتداء تركي بقذائف المدفعية على محيط عين عيسى بريف الرقة
لافروف: الغرب ينتهج معايير مزدوجة حيال سورية في ظل جائحة كورونا
الكزبري: الجولة الرابعة للجنة مناقشة الدستور ناقشت المبادئ الوطنية وعودة اللاجئين
فرنسا تلوح برفض أي اتفاق حول "بريكست" يعارض مصالحها
كليتشدار أوغلو: أردوغان يكذب على الشعب التركي حول الإصابات بكورونا
بيدرسون: أعضاء لجنة مناقشة الدستور اتفقوا على جدول أعمال الجولة الخامسة في 25 الشهر القادم
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال رام الله
سلطات النظام التركي تعتقل صحفيين روسيين
إيران تطالب بموقف دولي حازم ضد اغتيال العلماء في العالم
الهند تحتج على تصريحات المسؤولين الكنديين