الصحة: 86 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 63 حالة ووفاة 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 63 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 8233 شُـفيت منها 3811 وتُـوفيت 437 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الجمعة ٤ كانون الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

٢٣ في السويداء

١٠ في حمص

١٠ في طرطوس

٩ في حلب

٩ في اللاذقية

٨ في دمشق

٨ في ريف دمشق

٥ في درعا

٤ في حماة

حالات الوفاة:

٢ في دمشق

١ في القنيطرة

١ في حمص

١ في طرطوس

حالات الشفاء:

١٥ في دمشق

١٠ في حلب

٩ في حمص

٩ في ريف دمشق

٨ في اللاذقية

٤ في درعا

٣ في طرطوس

٣ في السويداء

٢ في حماة

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