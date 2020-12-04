فرنسا تلوح برفض أي اتفاق حول “بريكست” يعارض مصالحها

أعلنت فرنسا أنها سترفض أي اتفاق على مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” يتعارض مع مصالحها.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون عبر إذاعة (يوروب 1) إذا “تم التوصل لاتفاق غير جيد سنعارضه ولكل دولة حق فيتو ضد الاتفاق” معتبراً في الوقت ذاته أن “خطر غياب الاتفاق موجود”.

وأشار بون إلى أن بلاده ستقوم “بتقييمها الخاص” حول نص الاتفاق المرتقب مضيفاً “نحن مدينون بذلك إلى صيادينا وقطاعات اقتصادية فرنسية أخرى”.

من جهته حذر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن بلاده لا تنوي القبول باتفاق لا يحترم المبادئ الأساسية لسيادتها معتبراً أن المفاوضات بشأن الاتفاق تمر بلحظات صعبة ولم يتبق سوى القليل من الوقت.

وتشير المصادر الأوروبية إلى وجود ثلاث نقاط لاتزال تعرقل التوصل إلى اتفاق وهي وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية والضمانات المطلوبة حيال المنافسة وآلية حل النزاعات في الاتفاق المستقبلي.

وخرجت المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد في الـ31 من كانون الثاني الماضي بعد نحو أربع سنوات من استفتاء تاريخي طبع نهاية نحو خمسين عاماً من العضوية في التكتل لكن القواعد الأوروبية لاتزال تطبق في المملكة حتى الـ31 كانون الأول الجاري في وقت يحاول الطرفان التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة.

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