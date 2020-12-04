سلطات النظام التركي تعتقل صحفيين روسيين

اعتقلت سلطات النظام التركي طاقم صحفيي قناة إن تي في التلفزيونية الروسية في إسطنبول.

ووفقا لمراسل وكالة تاس اليوم فإن ضباط شرطة النظام التركي اعتقلوا الصحفيين خلال قيامهم بعملهم في إسطنبول متذرعين بعدم حيازتهم تصريحا.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية الروسية اعتقال الصحفيين الروس في إسطنبول أمس وانقطاع التواصل معهم بينما أشارت السفارة الروسية في تركيا والقنصلية العامة الروسية في إسطنبول إلى أنها تتواصل مع سلطات النظام لتوضيح المعلومات حول الحادث.

وفي سياق آخر دعا المدير العام لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا ديمتري كيسيليوف لاتفيا إلى الكف عن اضطهاد الصحفيين واصفا ممارساتها ضدهم بأنها تطبيق غير ملائم لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقال كيسيليوف لوكالة سبوتنيك اليوم: “هذا تفسير موسع غير قانوني لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المنظمات.. هناك عقوبات شخصية وعقوبات ضد المنظمات والشركات الروسية وهذا غير متشابه وتنطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي علي شخصيا كفرد”.

وأشار كيسيليوف إلى أن مجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية التي تضم أيضا وكالة سبوتنيك للأنباء “لا تخضع للعقوبات” مضيفا: “يبدو الأمر منطقيا إذ تريد لاتفيا أن تفسر العقوبات الشخصية كعقوبات ضد المنظمة لأن هناك نوعا من النوايا الخبيثة بهذا الخصوص.

وكانت سبوتنيك لاتفيا أعلنت في وقت سابق أن “جهاز أمن الدولة في لاتفيا اعتقل أمس ستة صحفيين بعد توجيه اتهامات جنائية لهم وكان من بينهم رئيس التحرير السابق لمجلة بالت نيوز لاتفيا أندريه ياكوفليف”.

وأضافت سبوتنيك لاتفيا أن “جميع المعتقلين ليس لديهم علاقة مع الوكالة الدولية للإعلام روسيا سيغودنيا ولكنهم يكتبون مقالات على صفحات سبوتنيك لاتفيا وبالت نيوز الإلكترونية”.

وأدانت الخارجية الروسية في وقت سابق وبشدة توقيف سلطات لاتفيا واستجوابها صحفيين يعملون في وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء وبالت نيوز للأنباء الناطقة بالروسية.

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