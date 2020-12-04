إيران تطالب بموقف دولي حازم ضد اغتيال العلماء في العالم

طالبت إيران المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة إزاء جرائم اغتيال النخب والعلماء في دول العالم.

ونقلت وكالة إرنا عن مندوب إيران الدائم في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف اسماعيل بقائي هامانه قوله في رسالة موجهة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن الصمت وعدم إبداء أي رد فعل حيال هذه الجرائم لا يمكن قبولها بل تبعث على إضفاء وضع عادي وتكرارها في مختلف أرجاء العالم.

واطلع بقائي هامانه المنظمة الدولية على “الخدمات القيمة” التي قدمها العالم والباحث في قطاع الصحة والعلاج الراحل محسن فخري زاده على صعيد إنتاج معدات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا في إيران وكذلك العمل على إنتاج لقاح مضاد لهذا الوباء معتبراً أن عملية اغتياله تصب في إطار النهج الهمجي في ممارسة الضغوط القصوى على الشعب الإيراني.

وكانت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية أعلنت يوم الجمعة الماضي اغتيال العالم فخري زاده إثر عملية ارهابية تعرض لها قرب العاصمة طهران.

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