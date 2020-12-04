روسيا: تراجع طفيف في عدد المصابين بكورونا في عدة مناطق

أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا أن روسيا سجلت تراجعاً بانتشار فيروس كورونا في عدة مناطق في البلاد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن غوليكوفا قولها في إحاطة صحفية اليوم إن “الآليات التي تم استخدامها للحد من انتشار الفيروس أسهمت في تراجع طفيف في عدد حالات الإصابة به” مشيرة إلى أنه مقارنة مع الأول من تشرين الثاني الماضي ازداد عدد المناطق التي لوحظ فيها تراجعاً في انتشار العدوى بالفيروس من 50 إلى 61 منطقة وانخفاض عدد المناطق التي يستمر فيها نمو المرض من 33 إلى 23 منطقة.

وأوضحت غوليكوفا أن اللقاحين الروسيين ضد كورونا “سبوتنيك في” و”إبيفاك كورونا” أظهرا كفاءة عالية وأماناً.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أول من أمس إن إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا يجعل من الممكن بدء التطعيم الشامل في روسيا الأسبوع المقبل.

طباعة