الهند تحتج على تصريحات المسؤولين الكنديين

استدعت الهند المفوض السامي لكندا في نيودلهي احتجاجاً على تعليقات رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بشأن احتجاجات المزارعين المتواصلة في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام هندية عن وزارة الخارجية الهندية قولها اليوم إن “تصريحات رئيس وزراء كندا وبعض الوزراء وأعضاء البرلمان حول القضايا المتعلقة بالمزارعين الهنود تدخل غير مقبول في شؤوننا الداخلية” معتبرة أن “هذه التعليقات شجعت على تجمعات الأنشطة المتطرفة أمام المفوضية العليا والقنصلية الهندية في كندا لإثارة قضايا السلامة والأمن”.

يذكر أن آلاف المزارعين يتظاهرون خارج العاصمة الهندية نيودلهي منذ أكثر من أسبوع مطالبين بإنهاء قوانين زراعية سنتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.



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