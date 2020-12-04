إصابة يمني بقصف للعدوان السعودي على صعدة

أصيب مواطن يمني اليوم إثر قصف مدفعي لقوى العدوان السعودي على مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله إن “مواطناً يمنياً أصيب خلال قصف مدفعي على منطقة الرقو في صعدة”.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن غارة على مطار صنعاء الدولي بالعاصمة صنعاء وثلاث غارات على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً كل أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.



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