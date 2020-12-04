المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون يعلن بمؤتمر صحفي في ختام الجولة الرابعة بجنيف أن لجنة مناقشة الدستور اتفقت على جدول أعمال الاجتماع القادم في 25 كانون الثاني القادم في حال سمحت ظروف كورونا بذلك

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 18 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 04 كانون الأول 2020
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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال رام الله
سلطات النظام التركي تعتقل صحفيين روسيين
إيران تطالب بموقف دولي حازم ضد اغتيال العلماء في العالم
الهند تحتج على تصريحات المسؤولين الكنديين
إصابة يمني بقصف للعدوان السعودي على صعدة
بوتين: روسيا تصنع غواصات مسيّرة للدفاع
تفكيك خلية تابعة لـ"داعش" الإرهابي في المغرب
مستوطنون يضرمون النار داخل كنيسة الجثمانية بالقدس المحتلة
مقتل متزعم في "داعش" الإرهابي شرق أفغانستان
إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة