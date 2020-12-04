آخر تحديث: 2020-12-04 20:25:31
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المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون يعلن بمؤتمر صحفي في ختام الجولة الرابعة بجنيف أن لجنة مناقشة الدستور اتفقت على جدول أعمال الاجتماع القادم في 25 كانون الثاني القادم في حال سمحت ظروف كورونا بذلك

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