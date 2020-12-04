الفاتيكان يمدد إغلاق متاحفه حتى منتصف كانون الثاني القادم

قررت مديرية متاحف الفاتيكان اليوم تمديد الإغلاق المؤقت للمجمع المشهور عالميا حتى الـ15 من كانون الثاني القادم في إطار الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات الإيطالية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام إنه “بالتنسيق مع الإجراءات التي أقرتها السلطات الإيطالية حول الوضع الصحي ستظل متاحف الفاتيكان مغلقة أمام الجمهور حتى الـ15 من كانون الثاني2021” موضحة أنه سيتم خلال هذه الفترة أيضا تعليق أي أنشطة سياحية وثقافية في مجمع الفيلات البابوية في كاستيل غاندوفو مقر الإقامة الصيفي بالقرب من روما.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قرر قبل شهر فرض تدابير تقييدية جديدة للحد من وباء كورونا تتضمن تعليقا مؤقتا لأعمال جميع المتاحف وقاعات العرض في إيطاليا.

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