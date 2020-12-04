تويتر يوسع إجراءات مكافحة خطابات الكراهية على منصته

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر توسيع إجراءات مكافحة خطابات الكراهية التي تنشر على منصته.

ونقلت وكالة يو بي آي الإخبارية عن تويتر قوله إن “إدارة الموقع تعمل على توسيع سياستها لتنظيم سلوك الكراهية وحظر استخدام اللغة التي تحط من كرامة الإنسان على أساس العرق أو الأصل القومي” مشيرا إلى أنه سيزيل المنشورات التي تنتهك القواعد إضافة إلى إرسال تنبيه للمحتوى الذي يحتمل أن يكون مسيئا.

وكانت شركتا تويتر وفيسبوك عززتا الآليات التي تمنع المنشورات المشحونة بالكراهية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة التي شهدت تقييدا لرسائل تضليلية نشرها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

طباعة