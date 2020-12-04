حديقة ضاحية تشرين في اللاذقية تفتقر للمقاعد والأشجار!

اللاذقية- يوسف علي

تفتقر معظم حدائق مدينة اللاذقية للاهتمام، وحديقة ضاحية تشرين واحدة من هذه الحدائق التي لا يوجد فيها سوى عدد من الشجيرات وبضعة مقاعد من دون مساند بيتونية ومن دون نقاط إنارة ولا حتى سور، رغم أنها ملاصقة لمدرستين.

وقال عدد من مرتادي هذه الحديقة ومعظمهم من طلاب المدارس لـ«تشرين»: لا تشبه الحدائق فهي تفتقد أهم مكونات الحديقة، إذ لا تحوي على أشجار وارفة ولا مظلات لحجب أشعة الشمس والأمطار، مطالبين مجلس المدينة بإيلاء الاهتمام لهذه الحديقة ووضع مقاعد وألعاب أطفال داخلها، فالضاحية لا تتوافر فيها حديقة أطفال رغم توفر مساحات.

بدوره، قال المهندس ثائر جعفر- مدير الخدمات والصيانة في مجلس مدينة اللاذقية لـ«تشرين»: ضاحية تشرين تتبع للعقار ٤١ وهو عقار غير مفرز، وبالتالي لا توجد حدائق مُوضّحة على مخططات، مضيفاً: رغم ذلك تم إعداد قطعة الأرض الملاصقة للمدارس منذ عدة سنوات وخُدمت ببعض المقاعد وتمت تسوية الأرض وتنظيفها وزرع الأشجار المناسبة لتقديم الخدمه حسب الإمكانات المتاحة لأهالي ضاحية تشرين.

وأشار جعفر إلى أنه من أهم المصاعب التى تواجههم في قطاع الحدائق هو نقص الكوادر البشرية والفنية والعبث من قبل البعض، مبيناً أنه تمت خلال الشهر الماضي إعادة تأهيل أكثر من حديقة إضافة الى زراعة المنصفات.

طباعة