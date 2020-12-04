مسح تقييم الأمن الغذائي الأسري يستهدف ٢٥٠٠ أسرة في اللاذقية

اللاذقية - باسمة إسماعيل

أوضح المهندس فراس محلا – مدير مديرية إحصاء اللاذقية أن المديرية قامت بتنفيذ مسح تقييم الأمن الغذائي الأسري لعام ٢٠٢٠ بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة برنامج الأغذية العالمي، وذلك بهدف توفير تقييم موضوعي لحالة انعدام الأمن الغذائي وأوضاع الهشاشة في سورية، وللتعرف إلى أماكن التركز الجغرافي للأسر المعرّضة لحالة انعدام الأمن الغذائي والتي ستحتاج للمعونة، إضافة إلى مساعدة الجهات المعنية في اتخاذ قرارات أفضل حول أفضل السبل لاستهداف الفئات المحتاجة وتوجيه الأنشطة.

وأشار محلا إلى أن هذا المسح استهدف ٢٥٠٠ أسرة توزعت في معظم مناطق المحافظة، حيث اشتملت استمارة المسح الكثير من البيانات عن الأسرة المبحوثة وهي تتضمن ١٤ قسماً، البيانات التعريفية مكان الإقامة الحالي، وحالة الأسرة وإجمالي عدد أفراد الأسرة وبيانات أخرى عن رب الأسرة والحالة الزوجية والتعليمية، كما تحتوي البيانات على أسئلة حول نوع المسكن (ملك ، إيجار ، استضافة)، ونوع أرضية المسكن والسقف، وأيضاً المساعدات الإنسانية التي تلقتها الأسرة، كما تتضمن الاستمارة معلومات عن المياه والصرف الصحي ووسائل الراحة، ومن بيانات الاستمارة فقرة ملكية الأصول وعن الدخل مصادر دخل الأسرة ومتوسطها وعدد أفرادها العاملين، وبيان نفقات الغذاء الغذائية وغير الغذائية آخر شهر ومن ٦ أشهر، وموارد الغذاء والتأقلم لمواجهة قلة الطعام أو عدم توافر المال اللازم لشرائه، والصعوبات التي واجهتهم، وهل اقترضوا أو عليهم قروض أو ديون، ومن أين تشتري عادة معظم الغذاء، وبيانات عن تغذية الأطفال.

وبيّن محلا أن المسح بدأ في تشرين الأول من هذا العام وانتهى في شهر تشرين الثاني، وقد تم إرسال استمارات المسح بعد تجهيزها وتنظيمها إلى الإدارة المركزية في دمشق/ المكتب المركزي للإحصاء ليصار إلى تدقيق تلك الاستمارات وترميزها، ومن ثم ترسل إلى فرع الحاسب لإدخال تلك البيانات إلى الحواسب ومعالجتها عبر برامج إحصائية خاصة لاستخلاص النتائج فيما بعد.

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