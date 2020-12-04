الرئيس الصيني: حققنا انتصاراً كبيراً في تخفيف حدة الفقر

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين حققت هدفها في الحد من الفقر في العصر الجديد وأنجزت انتصارا كبيرا “يبهر العالم”.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن شي قوله خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أمس: “بفضل ثمانية أعوام من العمل المتواصل انتشلت الصين كل الفقراء وفق المعيار الحالي من أبناء المناطق الريفية من الفقر وتخلص ما يقرب من 100 مليون نسمة من هذه المشكلة”.

وأضاف شي إنه منذ المؤتمر الوطني الـ 18 للحزب الشيوعي الصيني وضعت اللجنة المركزية للحزب مسالة التخفيف من حدة الفقر كإحدى أولوياتها واتخذت تدابير مهمة أصيلة وخاصة وخاضت تحديات كبيرة للتخلص منه وأعطت بذلك الأولوية لمصلحة الشعب ورفاهيته واتخذت ضمان تحقيق مجتمع رغيد للفقراء والأفراد من جميع المجموعات القومية نقطة انطلاق وهدفا نهائيا.

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