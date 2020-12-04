الوفاق القومي المصري: واشنطن تمارس دور البلطجي حيال سورية

أكد رئيس حزب الوفاق القومي في مصر محمد رفعت أن الولايات المتحدة هي رأس الاستعمار العالمي مشيراً إلى أنها تمارس دور “البلطجي” حيال سورية من خلال محاصرتها اقتصادياً.

وقال رفعت في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة: الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية غير شرعية وغير مقبولة مبيناً أن فرض واشنطن ما يسمى “قانون قيصر” هدفه ممارسة مزيد من الضغط الاقتصادي ولا سيما في ظل جائحة كورونا ومحاولة منع الاستثمارات الخارجية عن سورية.

وأكد رفعت أن واشنطن تدعم الإرهاب والمرتزقة في سورية التي تتمسك بسيادتها ووحدة أراضيها وتلتزم بالقضايا القومية وخاصة في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب.

وأعرب رفعت عن إدانته الكاملة لسلوك المحتل الأمريكي وأتباعه منوهاً بصمود سورية شعباً وجيشاً وقيادة في مواجهة الإرهاب التكفيري.

طباعة