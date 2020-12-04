أجواء غائمة وأمطار متفرقة

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد ويكون الجو بارداً ليلاً ولاسيما على المرتفعات الجبلية محذرة من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها ويستمر الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد أحياناً على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الجمعة السبت الأحد دمشق 16-10 14-9 16-10 القنيطرة 14-4 12-2 14-4 درعا 17-10 15-9 17-10 السويداء 16-8 14-6 12-8 حمص 16-5 15-4 16-5 حماة 17-6 16-5 17-6 الحسكة 18-6 16-5 17-6 اللاذقية 22-14 21-13 20-13 طرطوس 24-15 23-14 22-14 حلب 16-6 15-5 16-5 ادلب 15-4 14-3 15-4 دير الزور 18-5 17-5 18-5 الرقة 17-4 16-4 17-4

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