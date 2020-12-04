بكين ترفض أساليب القمع الأميركية ضد الشركات الصينية

طالبت الصين الولايات المتحدة بالتوقف عن إساءة استخدام مفهوم الأمن من خلال استخدام أساليب القمع وفرض العقوبات غير القانونية على الشركات الصينية.

ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ قولها في إيجاز صحفي اليوم: “الصين تعارض بشدة أساليب القمع التي تتبعها الإدارة الأميركية ضد الشركات الصينية” مشددة على أنها تضر بشكل كبير بصورة الولايات المتحدة ومصالحها.

وأضافت الولايات المتحدة أمس شركة تصنيع الرقاقات الصينية الكبرى “اس ام آي سي” وشركة النفط الضخمة “سي ان او او سي” إلى ما تسميه “اللائحة السوداء” وذلك في إطار السياسات العدوانية التي تنتهجها حيال الصين.

وفي سياق متصل دعت المتحدثة واشنطن إلى “نبذ الكراهية وتغيير أفكارها المشوهة” تجاه الحزب الشيوعي الصيني رداً على تقارير بأن واشنطن قد تفرض قيوداً على دخول أعضاء الحزب إلى الولايات المتحدة.

وأضافت المتحدثة إن هذه الخطوات تمثل تصعيداً للقمع السياسي ضد الصين من جانب بعض القوى المتطرفة المناهضة لبكين في الولايات المتحدة وتأتي من منطلق التحيز الايديولوجي وعقلية الحرب الباردة المتأصلة.. والصين من جانبها تعارض بشدة مثل هذه الممارسات.

ودعت المتحدثة الإدارة الأميركية إلى العمل مع الصين “لخلق تفاهم أفضل” من خلال الحوار والتواصل والدفع المشترك من أجل التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الصينية الأمريكية.

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