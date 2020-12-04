صحفية تشيكية: أردوغان ومرتزقته يرتكبون جرائم حرب في سورية

أكدت الصحفية التشيكية ماركيتا كوتيلوفا أن نظام رجب طيب أردوغان ومرتزقته من الإرهابيين يرتكبون جرائم حرب في سورية منتقدة في الوقت ذاته تغاضي دول الاتحاد الأوروبي عن ممارساته العدوانية.

وفي تعليق نشرته اليوم في صفحتها على فيسبوك حذرت كوتيلوفا من أن ممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق التي يحتلونها في سورية تحظى بدعم واشنطن وبعض دول الغرب مشيرة إلى أن نظام أردوغان يقوم مع مرتزقته وإرهابييه في عفرين بسرقة الزيتون السوري وتصديره على أنه “تركي المنشأ”.

ولفتت كوتيلوفا إلى أن العديد من مرتزقة أردوغان وبينهم عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي يتم تجنيدهم من قبل نظامه وإرسالهم إلى ليبيا وناغورني قره باغ للقتال هناك.

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