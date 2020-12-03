قوى العدوان السعودي تجدد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي عشرات الخروقات الجديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر عسكرى لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن قوى العدوان ارتكبت 210 خروقات بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس و15 غارة لطيران تجسسي على شارع الخمسين والجبلية والتحيتا وحيس وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والجاح والتحيتا وشارع الخمسين .

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضا 44 خرقا بقصف مدفعي و138 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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