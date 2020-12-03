التجارة الداخلية: بدء طلب مخصصات “السكر والأرز” لشهري كانون الأول والثاني

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن بدء طلب مخصصات مادتي السكر والأرز على البطاقة الإلكترونية لشهري كانون الأول والثاني يوم غد الجمعة وفق الآلية الجديدة عبر رسائل نصية تصل للمواطنين على أجهزتهم الخلوية.

وأوضح معاون المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة إلياس ماشطة أن بيع مادتي السكر والرز سيبدأ بنفس اليوم في جميع الصالات والتي تم تعزيز رصيدها بالمادتين سلفاً حيث تم تحديد إمكانيات جميع الصالات والمجمعات ومراكز البيع وحسب توزعها الجغرافي بما يلبي اختيارات كل المواطنين بطريقة لا تسبب الازدحام عبر إرسال عدد من الرسائل، مشيراً إلى وجود أسطول من الشاحنات ينقل المادتين إلى المحافظات يومياً مع وجود سيارات جوالة في المناطق التي لا توجد فيها صالات تقوم ببيع المادتين لأي مواطن سجل على مخصصاته دون وصول الرسالة إليه.

وأكد ماشطة أن الآلية الجديدة حققت الهدف منها وهو تبسيط الإجراءات على المواطنين وتنظيم الدور والحصول على المواد المدعومة بكل يسر وإنهاء مظاهر الازدحام الحاصلة عند بيع هذه المواد، لافتا إلى المتابعة المباشرة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لبيع المخصصات على مدار الساعة.

والآلية الجديدة تعتمد إرسال رسالة نصية تتضمن موعد استلام المواد من الصالة المحددة من المواطن ويمكن أن يختارها حيث تكون الأقرب إلى مكان سكنه أو عمله وبناء عليه يمكنه شراء مخصصاته من هاتين المادتين خلال يوم من تاريخ وصول الرسالة وفي حال عدم تمكنه من ذلك خلال الفترة المحددة يمكنه إعادة الطلب لأخذ دور جديد.

وبالنسبة لاختيار الصالة الأنسب لكل مواطن لاستلام مخصصاته منها يتم تحديد الصالة من التطبيق ذاته المخصص لاستلام اسطوانات الغاز والموجود عبر قناة تليغرام أو الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع البطاقة الإلكترونية أو عبر خدمة “يو اس اس دي” على الرقم “نجمة 9884 مربع” أو عبر تطبيق الجوال وين.

وبعد تحديد الصالة يجب العودة إلى التطبيق لتحديد كميات السكر والأرز المطلوبة ليتم إرسال الرسالة وفي حال لم يتم تحديد الصالة وتحديد الكميات فلن تصل الرسالة للمواطنين.

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