الصحة: 88 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 59 حالة ووفاة 6 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 59 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 8147 شُـفيت منها 3748 وتُـوفيت 432 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الخميس ٣ كانون الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

٢٥ في السويداء

١٠ في حمص

١٠ في حلب

١٠ في درعا

٩ في اللاذقية

٩ في دمشق

٥ في حماة

٥ في طرطوس

٥ في ريف دمشق

حالات الوفاة:

٣ في السويداء

١ في درعا

١ في حمص

١ في اللاذقية

حالات الشفاء:

١٠ في دمشق

٩ في حمص

٩ في ريف دمشق

٨ في اللاذقية

٧ في حلب

٤ في درعا

٤ في السويداء

٣ في طرطوس

٣ في حماة

٢ في القنيطرة

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