عكر: على الأمم المتحدة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية

طالبت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر الأمم المتحدة بالتدخل السريع لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

وأشارت عكر في بيان لها اليوم إلى استمرار الخروقات اليومية المتتالية والمتكررة للعدو الإسرائيلي للأجواء اللبنانية، مؤكدة أنها تشكل مخالفات واضحة للقرار 1701 الذي يثبت قواعد الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني.

وكانت عكر أكدت في أيلول الماضي أن التزام لبنان بالقرارات الدولية لا يعني التخلي عن حقه بالدفاع عن أرضه وسيادته ضد أي اعتداء إسرائيلي.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته أجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.

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