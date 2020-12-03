الأمم المتحدة: نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد

أظهرت بيانات جديدة للأمم المتحدة أن ظروفاً أشبه بالمجاعة ظهرت مجدداً في أجزاء من اليمن وأن قرابة نصف الشعب اليمني يعانون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

ونقلت وكالة رويترز عن المنظمة قولها في تحليل اليوم “للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” إن نحو 45 بالمئة من سكان اليمن يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد و33 بالمئة ضمن هذه النسبة يواجهون أزمة و12 بالمئة في حالة طوارئ و16500 فرد في وضع كارثي أشبه بالمجاعة وهو أسوأ مستوى بالتصنيف.

وحذر التحليل من أن التوقعات بالنسبة للعام المقبل ستكون أسوأ حيث من المرجح أن يعاني 54 بالمئة من اليمنيين أي نحو 16.2 مليون نسمة مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين كانون الثاني وحزيران 2021 وسيزيد من هم في وضع كارثي إلى 47 ألفاً على الأرجح.

وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن “هذه الأرقام المقبلة لا بد أن تكون جرس إنذار للعالم”.

ويشن النظام السعودي منذ آذار عام 2015 عدواناً على اليمن مستخدماً كل أنواع الأسلحة كما يفرض حصاراً واسعاً على المدن والموانئ اليمنية ما تسبب بمأساة إنسانية كبيرة وبحرمان الشعب اليمني من احتياجاته الأساسية من أدوية وأغذية وبدمار هائل في البنى التحتية.

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