روحاني:يحق لنا الرد على جريمة اغتيال فخري زاده في التوقيت المناسب

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لها الحق بالرد على جريمة اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في الوقت المناسب.

وأوضحت الرئاسة الإيرانية في بيان لها أن روحاني حمل خلال مكالمة هاتفية مع رئيس النظام التركي رجب أردوغان الكيان الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الجريمة، معتبراً أنها تمثل دليلاً على عجز أعداء الشعب الإيراني وضعفهم في مواجهته.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي أشار روحاني إلى أن إيران ستنفذ الالتزامات التي تعهدت بها فيما لو التزم الطرف الآخر ونفذ ما تعهد به، معرباً عن أمله بأن تتعظ الحكومة الأميركية الجديدة من الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة الحالية برئاسة دونالد ترامب.

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