زراعة 567 ألف هكتار قمح من أصل مليون و 805 آلاف هكتار

ياسر النعسان

بيّن المهندس أحمد حيدر مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أنه تم حتى نهاية تشرين الثاني الفائت زراعة أكثر من 567 ألف هكتار قمح من أصل أكثر من مليون وثمانمئة وخمسة آلاف هكتار مخطط زراعتها لهذا الموسم مشيراً إلى أن المساحة المقدر زراعتها وصلت لأكثر من مليون و550 ألف هكتار بنسبة تنفيذ 37 % .

وبيّن حيدر أن أكبر مساحة تمت زراعتها حتى نهاية الشهر الفائت كانت في محافظة الحسكة التي زرعت أكثر من 343 ألف هكتار قمح من أصل أكثر من 744 ألف هكتار تخطيطاً بنسبة تنفيذ 46 % تليها محافظة حلب التي زرعت أكثر من 88 ألف هكتار من أصل أكثر من 341 ألف هكتار تخطيطاً تليها بنسبة تنفيذ 43 % تليها محافظة الرقة بأكثر من 70 ألف هكتار من أصل أكثر من 241 ألف هكتار تخطيطاً بنسبة تنفيذ 29 % تليها محافظة حمص بأكثر من 24 ألف هكتار قمح من أصل أكثر من 41 ألف هكتار تخطيطاً بنسبة تنفيذ 57 % تليها محافظة درعا التي زرعت أكثر من عشرة آلاف هكتار قمح من أصل أكثر من 86 ألف هكتار تخطيطاً .

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