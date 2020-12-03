بعد انقطاع.. عمليات جراحية كبرى في مشفى الأسد بدير الزور

دير الزور – مالك الجاسم

أكد الدكتور مأمون حيزة – مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد في دير الزور لــ«تشرين» أنه تم افتتاح العمليات الجديدة بالهيئة مؤخراً ، وقد تم إجراء عمليات كبرى بعد انقطاع عشر سنوات، حيث تم إجراء عمليتين, الأولى عملية ديسك قطني، والثانية عملية تبديل مفصل ورك كامل، وهذه العمليات تأتي بعد تجهيز غرفتي عمليات تم وضعهما في الخدمة منذ فترة قريبة، إضافة إلى عودة طبيبين باختصاص الجراحة العصبية، والجراحة العظمية ، وهذه الاختصاصات لم تكن موجودة في الفترة الماضية، وبدأت من جديد تجرى عمليات كبرى ضمن هذين الاختصاصين.

وأضاف الحيزة : وصل جهازا غسيل كلية ليصبح عدد الأجهزة / 16 / جهازاً ، وبلغ عدد جلسات غسيل الكلية 418 جلسة غسيل ، و العمليات الصغرى 305 عمليات، وعدد مراجعي الإسعاف 1818 مراجعاً.

وختم الحيزة حديثه: إن الهيئة العامة لمشفى الأسد تقدم الخدمات الطبية للمراجعين والمرضى على مدار الساعة، والأدوية الإسعافية متوافرة وبكميات كافية.

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