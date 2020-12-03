طلاب (رياض الأطفال) يشكون تدني نسب النجاح.!

دينا عبد

كثيراً ما نسمع شكاوى طلاب الجامعات بمختلف اختصاصاتهم عن تدني نسب النجاح في موادهم التي يتقدمون للامتحان فيها، مثلما حصل مع طلاب التعليم المفتوح في السنة الرابعة- اختصاص رياض الأطفال حيث إن نسب النجاح متدنية في مادة مناهج البحث في التربية وعلم النفس.

تقول الشكوى على لسان الطلاب: أكثر من مرة طالبنا بإعادة تصحيح المادة من أجل رفع النسبة, ولكن من دون جدوى, والجواب يكون دائماً مع الرفض, علماً أن العديد منا يتوقف تخرجه على هذه المادة، وهنا يتساءل الطلاب: إذا كانت نسبة النجاح 38% ولن يعاد التصحيح، فلماذا لم يعاد النظر بمادة العربي التي كانت 16% في الفصل الماضي

إضافة إلى شكوى الطالبات عن تدني نسب النجاح هناك مشكلة أخرى تتمثل في عدم وضوح الأسئلة والسبب أن محابر الطابعة فارغة, وطباعة الأسئلة غير واضحة, وخاصة في مادة التربية الخاصة.

د. رغداء نعيسة- نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح أوضحت في ردها على الشكوى

فقالت: مناهج البحث مادة صعبة, ونسب النجاح تكون فيها متدنية، ولكن نسبة النجاح في مادة مناهج البحث في التربية, وعلم النفس تعدّ طبيعية وحتى تكون متدنية يجب أن تكون أقل من ٢٠%، وأرجعت د.نعيسة سبب رسوب الطلاب في المادة إلى عدم حضورهم اللقاءات والمحاضرات لأنها تكون مثمرة في الإجابة أثناء الامتحانات.

وفيما يتعلق بوضوح أسئلة الامتحان نفت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح أن تكون الأسئلة غير واضحة في الطباعة, مبررة ذلك بالجولات التي يقوم بها العمداء ونوابهم أثناء تقديم الطلاب الامتحان.

أما عن نسبة النجاح التي تحدث عنها الطلاب وهي ١٦% في مادة العربي, ولم يعاد تصحيحها بيّنت د.نعيسة: فيما لو أعيد التصحيح أكثر من مرة ستكون النتيجة نفسها, وذلك لأن سلم التصحيح يقرأ من قبل المصحح وتصحح على أساسه الأوراق الامتحانية، فلو أعيد سلم الإدخال مرة أخرى ستبقى النتيجة نفسها, أما عن إعادة التصحيح فتتم فعلياً فيما لو تقدم الطالب بطلب اعتراض ضمن المدة القانونية لذلك.

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